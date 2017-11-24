'Avrupa Birliği'ne aktif katkı sağlıyoruz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da seçimlerden sonra görevine devam eden hükümetin Avrupa'daki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buraya aktif katkı sağladığını söyledi.

Merkel, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nden sonra yaptığı açıklamada, Avrupalı mevkidaşlarının kendisine Almanya’daki durumu sorduğunu belirtti.

"Görevde olan hükümet olarak, Avrupa'daki yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getiriyoruz ve aktif katkı sağlıyoruz" diyen Merkel, Alman hükümetinin gerekli kararları alma yeteneğine de sahip olduğunu söyledi.

Bugünkü zirvenin, AB'deki partnerleriyle konuşmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Merkel, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yaptığını belirtti.

Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesinde Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin Minsk sürecinin yavaş ilerlediği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Bu süreci devam ettireceklerini dile getiren Merkel, danışmanlar düzeyinde toplantılar yapılacağını, ardından da üst seviyede bir görüşme olacağını kaydetti.

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AB'nin doğu komşularında görülen ekonomik gelişmeden memnuniyet duyduğunu ifade eden Merkel, Poroşenko'nun, işsizlikle mücadelede değil kalifiye eleman alanında sorun yaşadıklarını ve çok sayıda kalifiye elemanın AB ülkelerine gitmesinden endişe duyduklarını anlattığını sözlerine ekledi.