Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği adaylarını açıkladı

Avrupa Konseyi, Nils Muiznieks'in görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalacak Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği için yarışacak 3 adayın ismini açıkladı.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, Bakanlar Komitesinin, İnsan Hakları Komiserliği için yarışacak üç adayı belirlediği ve bu isimlerin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ilgili organına iletildiği ifade edildi.

Bakanlar Komitesinde yapılan oylamada, Fransa'nın adayı eski milletvekili Pierre-Yves Le Borgn, Slovenya'nın adayı Slovenya Adalet Bakanı Goran Klemencic ve Bosna-Hersek tarafından aday gösterilen Dunja Mijatovic'in en çok oyu alan ilk üç aday oldukları bildirildi.

Yeni İnsan Hakları Komiseri, gelecek yıl 22-26 Ocak tarihlerinde toplanacak AKPM Genel Kurulu sırasında belirlenecek ve 1 Nisan'da Muznieks'ten görevi devralacak.

Bosna-Hersek'in adayı Mijatovic, 2010-2016 döneminde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

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İnsan Hakları Komiserliği

İnsan Hakları Komiserliği, Avrupa Konseyi tarafından 1999'da tarafsız ve bağımsız bir kurum olarak kuruldu.

Muiznieks, Alvaro Gil-Robles ve Thomas Hammarberg'den sonra bu göreve getirilen üçüncü kişi oldu.