Aynı şeyleri biz İbranice söylüyoruz onlar Arapça

İsrail’den Suudi Arabistan’a yönelik ardı ardına olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'la ortak çıkarları olduğunu açıklayan İsrail’in eski Savunma Bakanı Moşe Yalon, iki ülkenin İran’ı ortak düşman olarak gördüklerini söyleyerek “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir’in bizim İbranice söylediklerimizi, Arapça olarak söylüyor olması bir tesadüf değil” ifadesini kullandı. Yalon, İsrail’in yok edilmesini isteyen İran’ın Suudi Arabistan’ı da tehdit ettiği için ortak düşman sayıldığını söyledi.

GİZLİ İLİŞKİLERİ AÇIKLADI!

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile “İran’a karşı” gizlice iletişim kurduğunu açıkladı. İsrail ordu radyosuna konuşan Steinitz, bu iletişimin neden gizli tutulduğu yönündeki soruyu, “Biz birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle kısmen gizli bağlantı halindeyiz ve genellikle bu bağlantıdan utanan biz değiliz. Bu ilişkilerin gizli tutulmasını isteyen karşı taraflar. Bizim için sorun değil ancak karşı tarafın isteğine saygı gösteriyoruz. Bu nedenle gizli tutuyoruz” şeklinde cevapladı. Steinitz’in Tel-Aviv-Riyad arasında gizli yürütülen ilişkiyi açığa çıkarması, “iki ülke aralarındaki ilişkiyi artık açık olarak yürütecek” yorumlarına neden oldu.

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İSTİHBARAT PAYLAŞIRIZ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da önceki gün ılımlı Arap liderleri “İran’a karşı ittifak oluşturmak” amacıyla Kudüs’e davet etmişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise geçen hafta Suudi Arabistan'ın "İlaf" gazetesine verdiği röportajda, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız" demişti.

ZİYARETLE BAŞLADI

Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh geçtiğimiz hafta verdiği bir fetvada İsrail’le savaşmanın caiz olmadığını belirterek Hizbullah’a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceğini savunmuştu. İki ülke arasındaki gelişmelerin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Eylül ayı başlarında gerçekleştirdiği iddia edilen gizli Tel-Aviv ziyaretinden hemen sonra hızlanmış olması dikkat çekiyor.

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