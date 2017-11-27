Başbakan Yıldırım Londra'da iş dünyasıyla bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü.
İngiltere'deki temaslarını sürdüren Yıldırım, Intercontinental Park Lane Otel'de, Birleşik Krallık siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi.
Basına kapalı yemek, 1 saat sürdü.
Yemeğe, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de katıldı.