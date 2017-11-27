DünyaBaşbakan Yıldırım Londrada iş dünyasıyla bir araya geldi
AVRUPA

Avrupa haberleri :

Başbakan Yıldırım Londra'da iş dünyasıyla bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber MerkeziAA
Başbakan Yıldırım, Londra'da Intercontinental Park Lane Otel'de siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Londra'da Intercontinental Park Lane Otel'de siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

İngiltere'deki temaslarını sürdüren Yıldırım, Intercontinental Park Lane Otel'de, Birleşik Krallık siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı yemek, 1 saat sürdü.

Yemeğe, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de katıldı.

'Türkiye ile olan ilişkimiz bizim için çok önemli'
DÜNYA
'Türkiye ile olan ilişkimiz bizim için çok önemli'

REKLAM

Londra’ya Soçi ziyareti
GÜNDEM
Londra’ya Soçi ziyareti

KAPAT

YUKARI