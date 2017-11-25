Batum'da otel yangını 12 ölü

Gürcistan Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ölenler arasında Türk vatandaşları da bulunuyor.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ölenler arasında Türk vatandaşları da bulunuyor. Batum'daki Leogrand Oteli'nde dün akşam 20.00 sıralarında meydana gelen yangında, itfaiye otelden yaklaşık 100 kişiyi tahliye etti. Bakanlık, yaralıların sayısına ilişkin bilgi paylaşmazken, yerel basında yer alan haberlere göre yangında 10 kişi de yaralandı. Yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.