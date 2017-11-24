'Binlerce İslam aliminin terör listesine alınmasının hiçbir değeri yok'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin, Birliği "terör listesine" almasının hiçbir değeri olmadığını belirtti.

Karadaği, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Dünya Müslüman Alimler Birliğini terör listesine almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlgili terör listesinin hukuki ya da uluslararası arenada bir karşılığı olmadığını dile getiren Karadaği, böyle bir listenin ancak Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanabileceğini vurgulayarak, "Abluka uygulayan ülkelerin bizleri terör listesine almalarının hiçbir değeri yok." ifadesini kullandı.

Karadaği, Birliğe yönelik terör suçlamasını kesin bir dille reddederek, "Terör saldırılarındaki kınamalarımıza bile bakarak bizim terörle bir ilgimizin bulunmadığını anlarlar." dedi.

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Türkiye'den destek talebi

"Müslüman Alimler Birliği'ne bağlı on binlerce İslam alimi terör listesine alınırsa terörist olmayan kim kalacak?" ifadesini kullanan Genel Sekreter Karadaği, Türkiye ve diğer alimlere Birliğe destek olmaları çağrısında bulundu.

"Terörist suçlamasının, Birlikten ziyade ablukacı ülkelerin itibarını zedelediğini savunan Karadaği, Birliğin insanların nazarında değerinin gün geçtikçe daha da arttığını kaydetti.

"Müslümanlar, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, İslam ümmeti için bir referans olmasını ümit ediyor" diyen Karadaği, abluka ülkelerinin Birliği yok etmek istediğini ancak bunda başarılı olamayacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" alındığını duyurulmuştu.

GÜNDEM Dışişleri'nden 'Dünya Müslüman Alimler Birliği' açıklaması