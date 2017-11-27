TV’lerde “Kudüs, İsrail’in vaat edilmiş topraklarıdır” şeklinde propaganda sürerken Suud yönetimi egemenliğindeki kutsal topraklarda ise siyonistler cirit atıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail’in ünlü blog yazarlarından Ben Tzion’un, Medine’deki Mescid-i Nebevi’de verdiği poz büyük tartışmalara neden olmuştu. ‘Ilımlı İslam’ projesinin son hizmetkarı Suud veliahd prensi Muhammed bin Selman’ın ABD basınına, “Peygamberimiz döneminde de Mekke ve Medine’de Hristiyanlar ve Yahudiler vardı” diyerek meşruiyet kazandırmaya çalıştığı olayda Yahudi Tzion, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) türbesinde boy gösterip fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmıştı.
Bir değil iki değil
Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Ürdün başta olmak üzere Arap dünyasını teslim almaya çalışan ABD-İsrail ekseni, bu ülkelerle gizli anlaşmalar imzalayıp istihbarat paylaşımı yapıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak