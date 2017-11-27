Bir değil iki değil Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Ürdün başta olmak üzere Arap dünyasını teslim almaya çalışan ABD-İsrail ekseni, bu ülkelerle gizli anlaşmalar imzalayıp istihbarat paylaşımı yapıyor.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 04:00 Yeni Şafak