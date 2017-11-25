BMGK Soçi bildirisini yayınladı

BMGK'nın dönem başkanı İtalya'nın BM Temsilcisi Sebastiano Cardi, dün yazdığı bir mektupla Rusya, Türkiye ve İran'ın BM Daimi Temsilcilerinin daha önce yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve söz konusu bildirinin ‘Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi statüsünde yayınlanacağını' ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi'deki yaptıkları üçlü görüşmenin sonucunda kabul ettikleri ortak bildiride Astana süreci çerçevesinde başlatılan gerilimi azaltma sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulunmuş, terör yanlılarının yok edilmesine yönelik işbirliğin devam ettiğini doğrulamış ve geniş katılımlı Suriye diyaloğuna destek vermişti.