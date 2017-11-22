Bosna Kasabı Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in Kalinovik beldesinde doğdu. Belgrad'daki Yugoslav Halk Ordusu (JNA) Askeri Akademisinde eğitim alan Mladic, önce JNA, ardından Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesinde görev yaptı.

VRS, Bosna'daki savaşın henüz başında, 12 Mayıs 1992'de kuruldu ve komutanlığına Ratko Mladic getirildi. JNA'nın Bosna Hersek'teki birlikleri de VRS'ye dönüştürüldü. Mladic, Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yaptı.

Mladic'in 16 Mayıs 2012'de başlayan davası, 5-15 Aralık 2016 arasında tarafların son sözlerini söylemesiyle sona erdi. 530 gün görülen davada, toplam 591 tanık ifadesine başvuruldu, 9 bin 914 kanıt mahkemece kabul edildi.

OYNAT 01:00 Bosna Kasabı Mladic! Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladic hakkındaki kararını bugün açıklayacak. "Bosna kasabı" olarak da anılan Mladic, 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanıyor.

İddianamenin ilk iki maddesi "soykırım"

Eski Sırp komutan Mladic hakkındaki ilk iddianame 25 Haziran 1995'te hazırlandı. İlk kez 14 Kasım 1995'te değiştirilen iddianame, 10 Ekim 2002, 1 Haziran 2011 ve 16 Aralık 2011'de yapılan değişikliklerin ardından son halini aldı.

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İddianamenin "soykırım" başlıklı ilk maddesinde Mladic, Bosnalı Müslüman (Boşnak) ve Hırvatlara yönelik etnik veya dini temelli soykırım yapmak, soykırımı planlamak, teşvik etmek, emretmek, bunun gerçekleştirilmesine yardım etmek ve bunu desteklemekle suçlanıyor. İlk maddede, 1992'de Foça, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most ve Vlasenica şehirlerindeki Boşnak ve Hırvatların yok edilmesinin istendiği, Mladic'in de bunu bildiği ve kasıtlı olarak risk aldığı belirtiliyor. Aynı maddede söz konusu şehirlerde Sırp birliklerince kurulan toplama kamplarında esirlere yönelik insanlık dışı eylemlerde bulunulduğu ve bu kişilerin öldürüldüğü de yer alıyor.

Mladic'in, aynı mahkeme tarafından daha önce de "soykırım suçu işlendiği" onaylanan Srebrenitsa'da, Boşnak erkeklere yönelik soykırım, kadın, çocuk ve yaşlıların sürgün edilmesine iştirak ettiği belirtiliyor.

İddianamenin bu maddesinde, "Ratko Mladic, Srebrenitsa'daki Bosnalı Müslümanların etnik ve dini bir grup olarak yok edilmesini planladı ve bu planını ortaklaşa suç teşebbüsünün diğer katılımcılarıyla da paylaştı." ifadelerine yer veriliyor.

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İddianamenin bu maddesinde, 6 Temmuz 1995'te Mladic komutasındaki Sırp birliklerinin Srebrenitsa'ya saldırdığı hatırlatılırken, bundan sadece birkaç gün sonra Mladic'in beraberindekilerle Srebrenitsa'daki Müslüman erkeklerin öldürülmesi, kadın, çocuk ve yaşlıların ise zorla ayrılması hedefini formüle ettiği kaydediliyor. Srebrenitsa'da öldürülen binlerce kişinin "suçu saklamak" amacıyla toplu mezarlara gömüldüğü, ardından buradan çıkarılıp başka toplu mezarlara gömüldüğü de iddianamenin bu maddesinde yer alıyor.