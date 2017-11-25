Camide katliam

Mısır’da Sina Yarımadası’nda cuma namazı sırasında düzenlenen kanlı terör saldırısında en az 235 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, El-Ravza köyü camine düzenlenen bombalı saldırının ardından teröristlerin dört arazi aracından makineli tüfeklerle ateş açtığını belirtti. Güvenlik kaynakları, saldırının cuma namazı çıkışı gerçekleştirildiğini aktardı. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahit, bölgeye 25 ambulans sevk edildiğini ve yaralıların El Ariş hastanelerine taşındığını söyledi. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ YUVALANDI

Kuzey Sina bölgesinin başkenti Ariş’e 40 kilometre mesafedeki el-Abed kasabasına bağlı el-Ravza köyündeki saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. CIA, MOSSAD istihbarat örgütlerinin cirit attığı Sina’da terör örgütleri de yuvalandı. ABD’nin Suriye’de işbirliği yaparken suç üstü yakalandığı DEAŞ’a bağlılığını ilan eden Ensar Beyt el Makdis örgütü daha önce Sina’da bir dizi saldırıyı üstlenmişti. Ağustos 2016’da örgütün lideri Ebu Dua el-Ensari, onlarca militanla birlikte öldürülmüştü.

REKLAM

DAHLAN’IN TERÖR KAMPI SİNA’DA

Bölgede Dahlan’ın terör kampı da bulunuyor. Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ın, Mısır’da 8 bin kişilik terör kampı kurduğunu Yeni Şafak Ağustos ayında kamuoyuna duyurmuştu. Yaklaşık 2 yıl önce Sina yarımadasında kurulan kamp Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. Kamptaki teröristler Türkiye, Sudan, Libya ve Katar başta olmak üzere Ortadoğu’da sansasyonel eylemler için yetiştiriliyor. DEAŞ’ın Libya yapısını kuran Ebu Hafs adlı terörist tarafından saldırı timlerinin kurulduğu kampın hedefleri arasında Gazze’yi işgal etmek de var.

Türkiye’den kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da bir camiyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da teröre karşı işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Filistinlilerin konaklama noktası

Ariş, Gazze’ye Refah Sınır Kapısı’ndan girmek isteyenlerin mecburi geçiş noktası ve durağı olarak biliniyor. Kent, Refah’tan Gazze’ye geçişlerine izin verilmeyen ya da Gazze’den çıkışlarına geç saatte izin verilince çölü gece geçmek istemeyen Filistinlilerin konaklama beldesidir. Bu nedenle patlamada çok sayıda Filistinli’nin ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Mısır rejimi, 18 Kasım’da Refah Sınır Kapısı’nı açacağını açıklamış ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

REKLAM

Mursi: Sağlığım tehlikede

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, sağlığının tehlikede olduğunu ve gün geçtikçe daha kötüye gittiğini söyledi. Mursi, kamuoyunda “hapishaneler baskını” olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında muayene edilmesi ve MR çektirmesine izin verilmesini talep etti. Hapishane revirinde muayene olmaya zorlanan Mursi, “Uzman doktorların gözetiminde masraflarını kendim karşılayacağım bir tıbbi muayene istiyorum. Şu an zaman kaybediyoruz. Göz tedavisine ihtiyacım var, özellikle de kış aylarında, çünkü şu an göremiyorum” diye konuştu.