Çin havayolu şirketi Kuzey Kore'ye uçuşları askıya aldı

Çin havayolu şirketi Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları geçici olarak durdurdu.

Air China'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, talep yetersizliği nedeniyle Çin'den Pyongyang'a uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin uçuşları tekrar ne zaman başlatacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Son uçuş dün yapıldı

Çin'den Pyongyang'a son uçuşun dün yapıldığı belirtildi.

Çin, Pyongyang yönetimiyle sık sık iletişim kanallarını açık tuttuğu mesajını verirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin geçen eylülde yaptığı 6'ncı nükleer deneme ile gündeme gelen Kuzey Kore'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını destekliyor.

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Kore yarımadasındaki sorunun çözümü için sıklıkla taraflara müzakere ve diyalog çağrısı yapan Pekin yönetimi, mevcut sorunun çözümü için Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemelerine son vermesi, bunun karşılığında ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarını durdurmasını içeren "karşılıklı askıya alma" yöntemini öneriyor.