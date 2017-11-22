Almanya, "Bosna Kasabı" Ratko Mladic'e soykırım dahil savaş suçlarından müebbet hapis cezası verilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ağır savaş suçu işleyenlerin cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, "Alman hükümeti, 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'da işlenen vahşi suçlarla ilgili hesaplaşmaya önemli katkı sağlayacağı için bu karardan memnuniyet duymuştur. Ratko Mladic, Srebrenitsa'da 8 binden fazlan Müslüman erkeğin ve gençlerin öldürülmelerinden de sorumludur ve bu nedenle bugün soykırım yapmaktan ve insanlığa karşı suç işlemekten dolayı cezalandırılmıştır." diye konuştu.

'Bu tür bir hesaplaşma, barışma ve barışın yolunu açar'

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Alman hükümetinin, uluslararası devletler hukukunun daha da güçlendirilmesi yönünde çaba harcamaya devam edeceğini kaydeden Adebahr, "Dünya ülkeleri, ağır savaş suçu işleyenlerden hesap sormalı. Bunu kurbanlara borçluyuz. Ve sadece bu tür bir hesaplaşma, barışma ve barışın yolunu açar." dedi.

Adebahr, Lübnan'daki gelişmeler bağlamında da, bu ülkedeki siyasi belirsizliğin bir an önce sona ermesini ümit ettiklerini belirterek,"Saad Hariri'nin Lübnan'a dönmesi bizim açımızdan bir umut işareti." şeklinde konuştu.

Hariri'nin istifasının ne anlama geldiğinin de analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Adebahr, "Lübnan, ancak tüm siyasi aktörlerin ülkeyi birleştirmek için çaba harcamaları ve ülkenin yüz yüze kaldığı çok sayıdaki sorunlara yoğunlaşmaları durumunda sürekli istikrara kavuşabilir. Lübnan'ın bu yola girebilmesini ümit ediyoruz." dedi.