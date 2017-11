Dünyanın en yaşlı hırsızı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, banka görevlisine silah çekerek para istemesinin ardından gözaltına alınan 86 yaşındaki Emily Coakley isimli kadın serbest bırakıldı.

Philadelphia polisi yaptığı açıklamada, yürümekte zorlanan ve destekle yürüyebilen 86 yaşındaki soyguncu Emily Coakley'nin ilginç bir soygun girişiminde bulunduğunu, soygun esnasında bankadaki görevlilere silahını doğrultup tehditler savurduğunu ve banka çalışanlarından 400 dolar istediği bildirildi.

Yakalandıktan sonra bankadan yürüteçle çıkartılan Coakley hakkında saldırı, soygun, terör tehditleri gibi suçlamalar yöneltilirken 86 yaşındaki soyguncunun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı açıklandı.

Banka müfettişi de olayla ilgili, "Bu olay çok çılgınca ve akılalmaz" şeklinde konuştu.

Bankayı soymaya çalışırken kullandığı silahın boş olduğu tespit edilen kadının üzerinde silaha ait mermiler olduğu tespit edildi.

Yetkililer, 86 yaşındaki Emily Coakley'nin ABD tarihindeki en yaşlı banka soyguncusu olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.