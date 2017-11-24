Detay haber- ​Dünyanın en yaşlı hırsızı Dünyanın en yaşlı hırsızı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 86 yaşındaki bir kadın banka görevlisine silah çekerek para istedi. 86 yaşındaki Coakley 'dünyanın en yaşlı banka soyguncusu' olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 14:01 Diğer