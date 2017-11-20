Endonezya Arakan'a hastane inşa ediyor

Endonezya'nın, Myanmar'ın batısındaki Arakan eyaletinde hastane inşa ettiği bildirildi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir, yaptığı açıklamada, Arakan eyaletindeki Myaung Bwe kentinde hastane inşaatına pazar günü başladıklarını belirtti.

Hastanenin inşaatını 2018 yılı ortalarında tamamlamayı hedefledikleri dile getiren Nasir, hastanenin din ayrımı yapmaksızın eyaletteki tüm insanlara hizmet vereceğini ifade etti.

Arrmanatha Nasir, 1,8 milyon dolara mal olacak hastanenin toplam 12 bin metrekare alan üzerinde kurulacağını, binanın ise 8 bin metrekare alana sahip olacağını ve Endonezya hükümeti, halkı, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün iş birliğiyle yapılacağını dile getirdi.

Nasir, "Hastanenin inşaatında yerel müteahhitler de yer alacak ve çevredeki bölgelerden hammadde sağlanacak. Bu sayede yerel halkın ekonomik imkanlarının iyileşmesi desteklenecek ve hastaneyi sahiplenme duygusu gelişecek." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bini geçtiği bildiriliyor.

Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan en az 3 bininin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve Budist çeteler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

DÜNYA Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bini geçti