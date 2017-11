Entelektüel kıyım

Katar’a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır bu defa Dünya Müslüman Alimler Birliği (IUMS) ve Dünya İslam Konseyi’ni hedef aldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişi “terör listesine” dahil edildi. Alınan karar, İslam toplumunda tepkiyle karşılandı. Kararı skandal olarak değerlendiren IUMS Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, “Bu tamamen siyasi bir karardır, uluslararası bir karar değildir” ifadelerini kullandı. Kararı kesinlikle reddettiklerini belirten Karadaği, “Alimler her zaman teröre karşı durmuş ve terör fikrini reddetmiştir. Bir terör olayı olsa alimlerin her biri her daim mazlumların yanında durmuş teröre karşı birlik olmuştur” dedi. Karadaği, "Alimler Birliği'ne bağlı on binlerce İslam alimi terör listesine alınırsa terörist olmayan kim kalacak" diye sordu.

KÖTÜ NİYETLİ YAKLAŞIM

Dört ülkenin alimleri hedef almasının üzücü olduğu kadar komik bir vaka olduğunu kaydeden Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Abdulvahap Ekinci, “Bu çirkin iddiada bulunanlar dahil herkes biliyor ki Dünya Müslüman Alimler Birliği kuruluşundan bu güne kadar hiç bir zaman, terör tasvip etmemiş ve sürekli teröre karşı durmuştur. Kendi bünyesinde dünyanın muhtelif ülkelerinde yaklaşık 90 bin İslam alimlerini bünyesinde bulunduran böyle bir kuruluşu terör listesine koymaları son derece yanlış ve kötü niyetlidir” şeklinde konuştu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cemal Abdussettar ise , “Karar, ABD ve İsrail’in desteğini almak için yapılmış bir skandaldır” dedi.