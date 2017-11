Erdoğan Trump'la görüştü

ABD Başkanı Trump, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

İkilinin görüşmesine ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada;" Soçi zirvesi, Suriye'deki görüşmeler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

Trump böyle duyurmuştu

"Ortadoğu'ya barış getirilmesini konuşacağız" diyen Trump, "Ortadoğu'ya hiç girmemeliydik" ifadesini kullandı.

Trump ilk tweetinde "Bu sabah, Orta Doğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyor olacağım. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başından beri oraya girmemeliydik" ifadesini kullandı.

Will be speaking to President Recep Tayyip Erdogan of Turkey this morning about bringing peace to the mess that I inherited in the Middle East. I will get it all done, but what a mistake, in lives and dollars (6 trillion), to be there in the first place! 24 Kasım 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, en son Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu sırasında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki BM Genel Kurulu kapsamında yapılan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalınmıştı.

TRUMP: ERDOĞAN DÜNYANIN ZOR BİR BÖLGESİNDE ÇALIŞIYOR

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı" ifadelerini kullandı.

