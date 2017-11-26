Evlerinin içinde hapis hayatı yaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz aylarda gergin günler yaşayan işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret ederek yalnız bırakmayın çağrısına uyan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi 22 milletvekili Kudüs’ü ziyaret etti. İsrail’in insanlık dışı zulmünü yerinde inceleyen vekiller, Filistinlilerin yaşadıkları zorlukları dinledi. Milletvekillerinin üç gün süren Filistin incelemelerinden değerlendirmeleri şöyle:

ZULÜM SİSTEMATİK OLARAK SÜRÜYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan: Kudüs maalesef bugün için etrafı işgal edilmiş, kuşatılmış olarak hazin, boynu bükük ve kan ağlıyor. Zulmün her çeşidi ince ya da kabaca her biçimde ustalıkla sistematik olarak sürdürülüyor. İsrail, Filistinlilerden öğretilmiş çaresizliğe rıza göstermelerini, esareti, köleliği kabullenmelerini istiyor. İslam dünyasında devam eden çatışma ve düşmanlıklar İsrail’e altın tepside güvenli bir gelecek sunuyor.

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KAFES HAYATI YAŞIYORLAR

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu: Sabahları işe gidecek Filistinliler kafeslerden geçmek zorunda kalıyor. Bir kafesten girip 8 metre sonra ikinci bir kafesten çıkıyorlar. Birinci kafesten çıkan, ikinci kafeste bir saat bekletiliyor. Bürokratik bir iş yapıyor gibi gösteriyorlar. İşine gidecek Filistinliler bir saat kafes hayatı yaşıyor. Hangi sokağın ne zaman tutulacağı bilinmiyor. Bütün girişler kontrol altında.

BUHARLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem: Oradaki sıkıntılar buradan bakıldığı gibi gözükmüyor. Görünen çok daha ağır. Özellikle El Halil ve Kudüs’ün bulunduğu bölgede sıkıntılar çok büyük. Oralardaki evlerin camları hapishanedeki demir parmaklıklarla kapatılmış. Evin içerisinde hapishane hayatı yaşatılıyor. Yaptıkları strateji hareketle Yahudilere arsa desteği veriyorlar. Elektrik, su gibi bedava hizmetler veriyorlar. Özellikle fanatik Siyonistleri yerleştirerek oradaki insanları rahatsız ediyorlar. Her an olay çıkartıyorlar. EL Halil Camii’ne hakim civarda 400 tane Siyonist yerleştirmişler. O Siyonistleri korumak için de 2 bin polis ve askeri muhafız getirmişler. Filistin bölgesini A-B-C diye bölgelere ayırmışlar. Orayı lokmalar haline getiriyor. Filistin’i buharlaştırmaya çalışıyorlar.

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Taşı toprağı hıçkırık içinde

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan: Çok hoş bir tablo ile karşılaşmayacağımız belliydi. Mescid-i Aksa’ya girerken orada İsrail askerleri daracık sokaklarda her geçeni arıyorlardı. İbadethaneye böyle bir giriş insanın canını inanılmaz acıtıyor. Taşının toprağının hıçkırıklar içinde olduğunu hissettim. İnsanlarımız mutlaka orayı ziyaret etmeli.

Bu ülkede acının her türü yaşanıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar: İnsanın kendi ülkesinde kendi kutsal mekanlarına bir başka ülkenin izni ve onayı olmadan gidememesi çok acı verici bir durum. Bende iki hissiyat oluştu; hüzün ve huzur. Kendi toprağında kendi vatanında kendi yerinde mülteci olmak da dünya üzerinde sadece Filistin’de var. Acının her türlüsü yaşanıyor.

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Vekiller, temaslarının son gününde işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Hz. İbrahim Camisi’ni ziyaret etti.

Neredeyse hayat durmuş vaziyette

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: İki farklı dünya görüyorsunuz. Bir tarafta Yahudilerin yaşadığı gayet geniş ve zengin bölgeler, diğer tarafta daha geri kalmış, fakir bölgeler. Her yerde Filistinlilerin kontrolden geçtiği teftiş noktaları var. Neredeyse hayat durmuş vaziyette.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan: Giriş çıkışlardaki kontrolü, sabaha karşı İsrail tarafına geçip çalışmak için kuyrukta bekleyen insanları gördük. Hoş bir durum değil. Filistinlilerin girdiği noktalarda keskin aramaların yapılması insanlık dışı bir durum.

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