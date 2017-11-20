Fas'ta ölen 15 kişinin cenazesi defnedildi

Fas'ın Suveyra kentinde bir yardım organizasyonu sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybeden 15 kişinin cenazesi defnedildi.

Suveyra'ya bağlı Sidi Ebu el-Alem ilçesinde dün yaşanan olayda hayatını kaybeden 15 kadın için yerel yetkililer ve halkın katılımıyla cenaze törenleri düzenlendi. Ardından kadınların naaşları memleketlerinde toprağa verildi.

Basına açıklama yapan yerel yetkililer, kurbanların Suveyra'nın kırsalında yer alan çeşitli kasaba ve ilçelerden olduğunu söyledi.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Sidi Ebu el-Alem ilçesinde gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda yaşanan izdihamda 15 kadının yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bakanlık, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve faciadan zarar gören ailelere gerekli desteğin sağlanacağını duyurmuştu.

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