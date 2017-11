FBI bildiği halde uyarmamış

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Rusya'nın siber saldırılarına maruz kaldıklarını tespit etmesine rağmen birçok Amerikalı yetkiliyi uyarmadığı belirtildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Rusya'nın siber saldırılarıyla ilgili yeni bir bulguyu kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, FBI, Rusların, çok sayıda Amerikalı yetkilinin Gmail hesaplarına siber saldırı düzenlediğini kanıtlarıyla tespit etmesine rağmen söz konusu yetkililere uyarıda bulunmadı.

Aynı haberde, Kremlin'e yakın olduğu iddia edilen Fancy Bear adlı "siber ajanlık" grubunun 2015 yılında yaklaşık 80 ABD'li yetkiliyi hedef aldığı, FBI'ın ise sadece 2 yetkiliyi saldırılar konusunda uyardığı belirtildi.

AP: FBI didn't tell U.S. targets as Russian hackers hunted emails https://t.co/v28n29ADd9pic.twitter.com/GKneltt1Qg — CBS News (@CBSNews) 27 Kasım 2017

Rus siber saldırılarına maruz kaldıklarını AP'nin haberiyle öğrendiklerini dile getiren bazı yetkililer, bu tür saldırılar söz konusu olduğunda bunu FBI'dan öğrenmiş olmaları gerektiğini vurguladı.

Eleştirilere maruz kalan FBI ise şu açıklamayı yaptı:

"FBI potansiyel tehdit altında olan kişi ve kurumları rutin olarak uyarmaktadır"

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturmaları, ABD Kongresinde ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın uhdesinde devam ediyor.