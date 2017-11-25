'Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları endişeyle takip ediyoruz'

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Birleşmiş Milletler'in (BM) her yıl 29 Kasım'da Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü'nü kutlamasını, Filistin meselesinin adil olduğu ve İsrail işgalinin bitmesi gerektiğinin itirafı anlamına geldiğini ifade etti.

Masum, "Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin meselesi için adil ve kapsamlı barış, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadığı sürece gerçekleşmeyecektir." ifadesini kullandı.

Bu yıl dönümünün, İsrail'in Gazze'ye rastgele saldırılarının sürdüğü, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını istila ettiği bir döneme denk geldiğini vurgulayan Masum, Irak'ın Filistin meselesi ve meşru hakları için adil direnişine her zaman destek verdiğini, İsrail nedeniyle Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları endişeyle takip ettiğini bildirdi.

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BM Genel Kurulunda alınan kararla 29 Kasım günü 1978'den bu yana her yıl "Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.