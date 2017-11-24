Filistin'den Mısır'daki cami saldırısına kınama mesajı

Mısır'da cuma namazı çıkışı bombalı ve silahlı saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Filistin yönetimi ve direniş grupları, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Mısır’a taziyelerini sunarken en güçlü şekilde bu terör saldırısını kınadığı ve 'Filistin’in halkı ve devletiyle terörle mücadelesinde kardeş Mısır halkı ve devletinin yanında olduğu' şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Abbas açıklamasında, Mısır’ın ulusal güvenliğini tehdit edenlerin karşısında yer alacaklarını vurguladı.

Filistinli gruplardan kınama

Filistinli gruplar da Mısır'da yaşanan kanlı saldırıyı kınadı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamayla, Mısır halkına ve devletine taziyelerini sundu.

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Açıklamada, söz konusu saldırının Müslümanları "provoke etmek" amacıyla yapıldığına dikkat çekilerek, bu kanlı eylemin tüm insani ve dini değerlere aykırı olduğu vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, "Ravda Camisi’nde Müslümanları hedef alan ve onlarcasının hayatına mal olan bu korkunç saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Terör saldırısı Siyonizm ile ümmet düşmanlarına hizmet ediyor"

Filistin İslami Cihad Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada da Mısır halkına ve devletine taziyede bulunulurken, terörist saldırının Siyonizm ile ümmet düşmanlarına hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkak ve zalimane saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Mücahidun Hareketi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda terör saldırısı en güçlü şekilde kınanırken, Mısır halkı ve devletine taziyeler sunuldu.

Öte yandan, İsrail'in Kahire Büyükelçiliği de yayımladığı yazılı açıklamayla Mısır'a taziye dileklerini iletti.

Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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