Filistinliler, Mısır'daki camiye yönelik saldırıyı kınadı

Filistinliler, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısının hedef aldığı ailelerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Ramallah kentindeki Mehd Kilisesi Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, saldırıyı kınayarak, Müslüman ve Hristiyanlara bu saldırının karşısında tavır gösterme çağrısı yaptı.

Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Ataullah Hanna, gösterinin, Mısır'daki kardeşleriyle dayanışma, terör saldırısını kınama mesajı taşıdığını söyledi.

Hanna, terörün, insanlık ve ahlak dışı bir olgu olduğunu dile getirdi.

Mısır Başsavcılığı, dünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 305'e yükseldiğini belirtmişti.