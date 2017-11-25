Flynn Trump'ı zora düşürecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'le işbirliği yapacağı iddia edildi.

ABD’de Rusya ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’nı bırakmak zorunda kalan Michael Flynn’ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’le işbirliği yapacağı iddia edildi.

New York Times gazetesi Michael Flynn’ın, Robert Muller’in yürüttüğü soruşturmaya ilişkin detayları Başkan Trump’ın hukuk danışmanlarıyla artık paylaşmamaya karar verdiğini aktardı. Bu da Flynn’ın savcı Muller ile işbirliği yapacağı yorumlarına neden oldu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, aralık ayında Flynn ve oğlu ile bazı Türk yetkililer arasında FETÖ lideri Gülen’in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu ileri sürmüştü. Flynn ise iddiaları reddetmişti.