Fransa ve Kazakistan'dan Mısır'daki cami saldırısını kınama mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mısır'da bir camiye yönelik olarak dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Müslümanlar ilk kez terör saldırılarına maruz kalmıyor. Dini aşırılıktan beslenen terörün ilk kurbanları çoğu zaman Müslümanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefonda görüştüğünü ve Fransa'nın Mısır'ın yanında olduğunu kendisine söylediğini ifade etti.

"Müslümanlar ilk kez terör saldırılarına maruz kalmıyor. Dini aşırılıktan beslenen terörün ilk kurbanları çoğu zaman Müslümanlar." ifadesini kullanan Le Drian, bu saldırının teröristlerin barbarlığını ve tahammülsüzlüğünü gösterdiğini belirtti.

Saldırının, gerçekleştiği yer, şekli ve kullanılan yöntemlerin terör örgütü DEAŞ'e bağlı bir grup tarafından düzenlediğini düşündürdüğünü bildiren Le Drian, terör saldırılarına karşı uluslararası toplumu dikkatli olmaya çağırdığını kaydetti.

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"Dünya bir kez daha korkunç bir terör saldırısına tanık oldu"

Kazakistan da Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, masum insanların ölümüne neden olan terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Dünya bir kez daha korkunç bir terör saldırısına tanık oldu. Saldırının organizatörleri ve yöneticileri tespit edilmeli ve sert bir şekilde cezalandırılmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve Mısır hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne dün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı bildirilmiş, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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