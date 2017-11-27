Güney Kore'den Kuzey Kore'ye acil durum hattı çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore'ye acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Cho, iki ülke arasındaki sınır boyunca kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için geçen yıl Kuzey Kore tarafından koparılan iki acil iletişim hattının yeniden devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Koreli bir askerin, Güney Kore'ye kaçarken arkadaşlarınca silah vurularak yaralanması olaya değinen Cho, "Kazara meydana gelen silahlı çatışmaları önlemek için iletişim hatlarının yeniden açılması elzemdir." dedi.

"Gerilimi azaltmaya davet ediyoruz"

Seul'un bu bağlamda, Koreler arası askeri meselelere ve Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden ayrı düşen ailelerin bir araya gelmesine ilişkin görüşme teklifinin mahfuz kaldığını belirten Cho, "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak ve (1950-53 Kore Savaşı'nda) ayrı düşen ailelerin acısını dindirmek için çaba göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Güney Kore, geçen yıl şubat ayında, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Koreler arası iki iletişim hattını kesmişti.

Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri geçen hafta paylaşılmıştı. Güney Kore'de BM Komutasının Sözcüsü Amerikalı Albay Chad G. Carroll, askerin videosunu yayınladığı basın toplantısında, 13 Kasım'da Panmunjom'da meydana gelen bu olayda Kuzey Kore'nin, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söylemişti.

29 bin Kuzey Koreli Güney Kore'de

Güney'deki Kuzey Koreli mülteciler, genellikle Kuzey'de kalan ailelerinin cezalandırılması korkusuyla kimliklerini gizliyor.

Seul hükümeti kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti.

DÜNYA Güney'e kaçarken vurulan Kuzey Kore askerini sürükleyerek götürdüler

REKLAM

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye acil durum hattı çağrısı