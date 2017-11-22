DünyaGüneye kaçarken vurulan Kuzey Kore askerini sürükleyerek götürdüler
ASYA

Güney'e kaçarken vurulan Kuzey Kore askerini sürükleyerek götürdüler

Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri paylaşıldı. Güney'e yürüyerek kaçmaya çalışırken silah arkadaşları tarafından en az 5 kez vuruldu ve sürüklenerek götürüldü.

Haber MerkeziAA
Sınıra ciple gelen Kuzey Kore askeri, silah arkadaşları tarafından vuruldu.
Sınıra ciple gelen Kuzey Kore askeri, silah arkadaşları tarafından vuruldu.

Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri paylaşıldı.

Güney Kore'de BM Komutasının sözcüsü Amerikalı Albay Chad G. Carroll, askerin videosunu yayınladığı basın toplantısında, 13 Kasım'da Panmunjom'da meydana gelen bu olayda Kuzey Kore'nin, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

5 yerinden vuruldu

Videoda, sınıra ciple gelen Kuzey Kore askerinin, Güney'e yürüyerek kaçmaya çalışırken silah arkadaşları tarafından en az 5 kez vurulduğu, Güney Kore askerlerinin yere yığılan Kuzey Kore askerini sürükleyerek götürdüğü görülüyor.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan asker böyle vuruldu!
OYNAT02:02
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan asker böyle vuruldu!
Kuzey Koreli bir asker, Pazartesi günü askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçarken sınır muhafızları tarafından vuruldu. BM Komutanlığı olaya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde askeri araçla sınıra doğru giden asker, sınıra yakın bir yerde araçtan inerek koşmaya başlıyor. Bu sırada kendisini durdurmak isteyen Kuzey Koreli askerler tarafından ateş açılıyor. Yaralanan asker iki ülke arasındaki sınır bölgesinde uzun bir süre kaldıktan sonra Güney Koreli askerler tarafından alınıyor. Dört kurşun yarası olan askerin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
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Kuzey Kore askerinin olaydan sonra BM Komutasına ait helikopterle Seul yakınındaki Ajou Üniversitesi Tıp Merkezi'ne nakledildiği belirtildi.

"Teröre destek veren devletler" listesinde

Washington yönetimi, "teröre destek veren devletler" listesine eklediği Kuzey Kore'yi ekonomik açıdan izole etmek için yaptırımlarını genişletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi tecrit etmek ve müzakere masasına geri dönmesini sağlamak amacıyla Pyongyang yönetimiyle ekonomik, diplomatik ve diğer ilişkilerin kesilmesi yönünde uluslararası çaba gösteriyor.

ABD Kuzey Kore'yi teröre destek veren devletler listesine ekledi
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ABD Kuzey Kore'yi teröre destek veren devletler listesine ekledi

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