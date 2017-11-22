Güney'e kaçarken vurulan Kuzey Kore askerini sürükleyerek götürdüler

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan asker böyle vuruldu!

Kuzey Koreli bir asker, Pazartesi günü askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçarken sınır muhafızları tarafından vuruldu. BM Komutanlığı olaya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde askeri araçla sınıra doğru giden asker, sınıra yakın bir yerde araçtan inerek koşmaya başlıyor. Bu sırada kendisini durdurmak isteyen Kuzey Koreli askerler tarafından ateş açılıyor. Yaralanan asker iki ülke arasındaki sınır bölgesinde uzun bir süre kaldıktan sonra Güney Koreli askerler tarafından alınıyor. Dört kurşun yarası olan askerin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.