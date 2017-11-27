'Gürcistan bizim 5'inci en büyük ticaret ortağımız'

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Gürcistan'da 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "Tiflis İpek Yolu Forumu"na katılmak üzere geldiği başkent Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya geldi.

Başbakan Groysman, Gürcistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu ziyaretin iki ülke arasında bir çok alandaki işbirliği ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destekten dolayı teşekkür eden Groysman, "Ukrayna, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek veriyor ve bu desteği güçlendirmek için elinden geleni yapıyor." dedi.

Amaçlarının Gürcistan-Ukrayna arasındaki yıllık ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmak olduğunu belirten Groysman, iki ülke arasında sadece kimlik kartlarıyla seyahat edilebilmesi için diyalog başlatma girişiminde bulunduklarını aktardı.

Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ise Gürcistan ile Ukrayna arasında tarihi ilişkilerin mevcut olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de olumlu bir şekilde geliştiğine işaret etti.

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'Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yüzde 19 arttı'

Kvirikaşvili, "Bu yıl ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yüzde 19 arttı ve yarım milyar dolara ulaştı. Ukrayna Gürcistan için 5. en büyük ticaret ortağıdır" şeklinde konuştu.

Her iki ülkede benzer toprak bütünlüğü sorunları yaşandığını dile getiren Kvirikaşvili, "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgali ve ilhakını, aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı faaliyetlerini sert bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kvirikaşvili, Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini söyledi.