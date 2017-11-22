'Güvenliği sağlamak için hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi askeri birimi yetkilileriyle olağanüstü toplantı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Poroşenko'nun Lugansk bölgesinde yaşanan durum nedeniyle konseyi topladığı bildirildi.

Rus tankları yasadışı sınırdan girdi

Açıklamada, askeri yetkililerden bölgedeki durumla ilgili bilgi alan Poroşenko'ya, Lugansk'ta Krasnodon bölgesinde Rus tanklarıyla yasa dışı olarak Ukrayna sınırından girilmesine ilişkin rapor verildiği duyuruldu.

Petro Poroşenko toplantıda, "Rus askerlerinin sayısının ve iş birlikçilerinin eylemlerinin artması ile ilgili olarak Ukrayna silahlı kuvvetleri sivillerin güvenliğini sağlamak için her türlü eyleme hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrılıkçı liderin Rusya'ya kaçtığı iddiası

Hafta başında ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri İgor Plotnitskiy, İçişleri Bakanı İgor Kornet'i görevinden aldı ancak bakanlık çalışanları bu duruma karşı çıktı.

Yaşanan bu gelişme üzerine dün Lugansk kent merkezinde, üstünde hiçbir sembol taşımayan askeri kamuflajlı ve eli silahlı kişilerin belirdiği ayrılıkçıların basın organları tarafından gündeme taşındı.

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Rus RBK yayın organı ise bu tartışmada Kremlin’in sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Kornet'i desteklediğini öne sürdü. TASS haber ajansı ise Kremlin'in bu iddiaları yalanladığını aktardı.

Rusya'ya kaçtı

Ukrayna basını sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Kremlin'in desteği ile askeri darbe yaşandığını belirterek, İgor Plotnitskiy'in Rusya'ya kaçtığını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Departmanı Başkanı Artem Şevçenko, yaptığı açıklamada bu olayı doğruladı.

Basında pek çok askeri aracın akşam saatlerinde Lugansk şehir merkezine konvoy halinde girişine ait video görüntüleri de yer aldı.