Hariri istifasını erteledi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da katıldığı canlı yayında görevini bıraktığını açıklayan Saad Hariri, istifasının ardından Lübnan’a döndü.Mısır’daki temaslarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uğrayan Hariri, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Saad Hariri’nin, suikast sonucu öldürülen eski başbakanlardan Refik Hariri’nin Beyrut’ta bulunan mezarını ziyaret ettikten sonra konutuna geçeceği kaydedildi.
- İstifasını erteledi
- Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifamı sundum ancak beklememi istedi. Cumhurbaşkanının isteği üzerine istifamı erteliyorum" dedi.