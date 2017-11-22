Hariri istifasını erteledi Lübnan Başbakanlığından istifa eden ve ülkeden ayrılan Saad Hariri Lübnan'a döndü ve istifasını cumhurbaşkanına sundu. Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'den istifasını ertelemesini istedi.

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 12:36 AA