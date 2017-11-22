DünyaHaririden destekçilerine Lübnan her zaman önce gelir vurgusu
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Hariri'den destekçilerine 'Lübnan her zaman önce gelir' vurgusu

Lübnan'da 4 Kasım'da istifa etmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Aoun'un isteği üzerine görevine dönen Saad Hariri, evinin önünde toplanan kalabalığa "Biz ülkemizden daha değerli değiliz, ilkemiz değişmez sloganımız, Lübnan her zaman önce gelir" dedi.

Haber MerkeziIHA
Hariri'nin evinin önünde toplanan kalabalık
Hariri'nin evinin önünde toplanan kalabalık

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, evinin önünde toplanan Lübnan halkına hitaben yaptığı konuşmada, Lübnan’ın her şeyden önce geldiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, evinin önünde toplanan Lübnan halkına hitap etti. Hariri, "Ülkemizin istikrarını ve her Lübnanlının güvenliğini korumanın önemi adına hepinize teşekkür ediyorum ve Allah’a şükrediyorum. Tüm Lübnan’ı, Bekaa’yı, Sidon’u, Lübnan Dağı’nı tüm bölgeyi ve Lübnan’ın tümünü savunacağız. Biz ılımlı ve istikrarlı insanlarız. Biz ülkemizden daha değerli değiliz, ilkemiz değişmez sloganımız, Lübnan her zaman önce gelir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Michel Aoun’la görüşen Hariri, Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine istifasını ertelediğini söylemişti.

Başbakan Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı açıklamada "can güvenliği" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. Hariri istifa açıklamasında kendisine suikast düzenlenmesinden korktuğunu söylemiş, İran’ı bölgede "yıkım tohumlarını ekmekle" suçlamıştı.

Hariri istifasını erteledi
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Hariri istifasını erteledi

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