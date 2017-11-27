Hariri’den Hizbullah’a tavır

Önceki gün Yüksek İslam Konseyi üyeleri ile bir araya gelen Hariri, İran destekli Hizbullah örgütünün bölgedeki ülkelerin iç işlerine müdahalesinin durdurulması gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi. Hariri, Lübnan’ın geleceğinin bölgesel çatışmalardan uzak durmayı öngören ayrışma politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

İstifa kararını ertelemesine de değinen Hariri, “Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın isteği üzerine attığımız adım, Lübnan’ın tarafsızlığı ve bölgesel çatışmalardan uzak durması konusunu yeniden tartışmaya açtı” değerlendirmesinde bulundu. Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, “Hizbullah ve İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını” söyleyen Hariri, “kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını” dile getirmişti.

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Saad Hariri, 17 günlük aradan sonra 21 Kasım’da Lübnan’a geldi. Cumhurbaşkanlığı’nda 22 Kasım’da düzenlenen bağımsızlık resepsiyonunda istifa kararını ertelediğini açıklayan Hariri, “İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn’ın bu isteğini kabul ettim” diye konuşmuştu.