Hollanda'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın yürüyüşüne 30 kişi katıldı.

Gruptakiler, ellerinde ırkçı ifadeler yazan pankartlarla çok sayıda polis eşliğinde yürüdü.

PEGİDA'nın yürüyüşünü engellemek için sivil toplum örgütü Anti-Faşişt Eylem (AFA) hareketinden yaklaşık 200 kişi de ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenlemek istedi. Polis de PEGIDA hareketinin yaptığı yürüyüşün önünü kesmek isteyen AFA hareketinden bir gruba müdahale etti.

Güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, AFA hareketinden 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, PEGIDA'nın yürüyüşüne eşlik eden atlı bir polisin henüz belirlenemeyen nedenle hafif yaralandığı, atının da telef olduğu kaydedildi.

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Hollanda'da geçen hafta, Kick Out Zwarte Piet (Kara Peter) hareketinin, ırkçılık karşıtı protestosu izin alınmasına rağmen yasaklanmıştı.

Enschede Belediyesi, haziranda AFA ve PEGIDA'nın aynı gün ve saatte meydanda gösteri yapmak istemeleri üzerine güvenlik gerekçesiyle her iki gösteriye de izin vermemişti.

Irkçı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, bir süre önce Veghel kentindeki Selimiye Camisi inşaat alanına, daha sonra Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokulun giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu döviz asmıştı.