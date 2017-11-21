Hollanda'dan Uygur halkına ilişkin önerge

Hollanda Temsilcililer Meclisinde, Çin'de yaşayan Uygur halkının insan haklarının korunması için hükümetin Çin devleti ile diplomatik yollarla görüşmesi için hazırlanan önerge kabul edildi.

Denk Partisi'nin, Çin'de yaşayan Uygur halkının dini yaşantılarına yapılan kısıtlamalara yönelik uygulamaları, hükümet tarafından uluslararası ilişkilerde dile getirilmesi ve diplomatik yollarla görüşülmesi için sunduğu önerge çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

Filistin'in Hollanda devleti tarafından resmi olarak tanınması ve terör örgütlerine ait sembollerin yasaklanması için geçen hafta verilen önergeler ise kabul edilmedi.

Denk Partisi, Filistin devletinin Hollanda tarafından resmi olarak tanınması ve ülkedeki terör örgütlerine ait sembollerin yasaklanması için Temsilciler Meclisine önerge sunmuştu.

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Hollanda'da geçen yıl Sosyalist Parti (SP) tarafından Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önerge, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 5 ret oyu ile kabul edilmemişti.