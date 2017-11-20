İhvan'dan 'Mısır hapishanelerini ve yargılamaları BM denetlesin' talebi

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de içinde bulunduğu cezaevlerinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmesini talep etti.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mursi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve diğer siyasi tutuklular, sürekli ihlallere maruz kalıyor." denildi.

Açıklamada, BM'den tutukluların haklarının korunması için acilen müdahale etmesi ve başta Akreb Cezaevi olmak üzere kötü şartlarıyla anılan bütün hapishanelerin kapatılması istendi.

"Cezaevleri ve yargılamalar denetlensin"

Ayrıca Mısır'daki cezaevlerinin ve yargılamaların BM tarafından denetlenmesi talep edildi.

Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok kentte darbe karşıtı eylemler düzenlenmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınarak, "izinsiz gösteri yapmak, şiddete teşvik etmek, kamu malına zarar vermek, kamu düzenini bozmak, trafiği aksatmak" gibi çeşitli suçlamalarla hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Darbe karşıtlarının aileleri, yakınlarının hapishanelerde işkence, tıbbi ihmal ve birçok ihlale maruz kaldığını belirtirken, Mısır makamları insan haklarına bağlı kaldıklarını savunuyor.