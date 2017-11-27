Irak'ın güneyi su sıkıntısıyla karşı karşıya

Irak'ın güneyinde son yılların en ciddi su sıkıntısının yaşandığı belirtilirken, bu durumun "içme suyu ve tarım" alanında büyük bir krize sebep olmasından endişe duyuluyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar (Nasıriyye) ve Meysan (Amara), su sıkıntısıyla ciddi anlamda karşı karşıya kalan kentlerden. Dicle ve Fırat nehirlerinin su seviyesinin en düşük olduğu bölgede yer alan söz konusu kentler, bu sudan da yeterli miktarda yararlanamıyor.

Nasıriyye Vilayet Meclisi üyesi Aşvak Talip yaptığı açıklamada, "Dicle ve Fırat nehirlerinin su seviyesinin düşük olması genelde tüm ülke, özelde ise güney bölgesi için tarım alanında büyük sorun teşkil ediyor. Ancak Nasıriyye kenti başta içme suyu olmak üzere bu sorundan ciddi anlamda etkileniyor." dedi.

Talip, kentteki çok sayıda çiftçinin su sorunundan dolayı tarım işçiliğini bıraktığını dile getirdi.

Kentte birçok su projesinin su krizi nedeniyle askıda bulunduğunu aktaran Talip, "Kriz, tüm içme suyu projelerinin durmasına neden olacak. Ayrıca hidroelektrik güç istasyonu da su seviyesinin düşüklüğünden etkilenerek çalışamaz hale geldi." diye konuştu.

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Amara Vilayet Meclisi üyesi Rahi Bezzuni de kentin Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin düşük olmasından etkilendiğini belirterek, Su Kaynakları Bakanlığının "su hissesi" konusunda bölgeye adaletsiz davrandığını savundu. Bezzuni, "Bu gidişle güneyde içme suyu bulunamaz hale gelecek ve tarım işçiliği de ciddi anlamda tehlikeye girecek." ifadelerini kullandı.

Su Kaynakları Bakanı Hasan Cenabi geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, "Gelecek yaz ayı için su sorunu konusundaki endişelerimiz artıyor." demişti.

Su kirliliğe ciddi boyutlarda

Irak'ın güneyinde yaşayanlar, Dicle ve Fırat nehirlerinin suyundaki kirlilikten de şikayetçi. Bunun Basra ve Ahvar (Bataklıklar) bölgesinde zirveye ulaştığı belirtiliyor.

Ahvar Bölgesi Müfettişi Abdurrahman Hüseyni, "Bölgemiz yıllardır su kirliliği sorunundan etkileniyor. Bu sorun devam ederse, ülkenin güneyi yaşamaya uygun bölge olmaktan çıkacak." değerlendirmesi yaptı.

Irak'ta su, temel olarak Dicle ve Fırat nehirlerinden karşılanıyor.