'Irak'taki bugün işlerin iyi gitmesini Türkiye sağladı'

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere’de IISS düşünce kuruluşunda konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

(Astana toplantıları) Bu süreç Cenevre'de kalıcı barışa engel bir süreç değildir, rekabet eden bir süreç değildir. Bu süreç aslında Cenevre'de Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan ve Suriye'de teröre bulaşmamış bütün etnik yapıların temsil edileceği, devamlı istikrarlı bir yönetime dönüşmesi için ön hazırlıktır. Bu konuda gerek koalisyon gücünü oluşturan ülkelerin, gerek Amerika Birleşik Devletlerinin bundan sonra daha fazla sorumluluk almaları icap etmektedir.

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ABD, önceki yönetim tarafından alınan kararla, DEAŞ’la mücadelesini YPG/PYD ile yaptı. “Bu bizim için bir tercih değil, bir mecburiyet” dediler. Biz bunu anlamakta zorlanıyoruz.

2003'de malum Amerika Irak'a müdahale etti. Sonra çekildiler. Problemler bitti mi ? Bitmedi.

Bir sorunu hallettik derken diğer sorun hemen kapı çalıyor.

Türkiye hep yapıcı davranıyor.

Türkiye Kürtlerin mücadelesine katılmasına niye rahatsız oluyor diyorlar. Kürtler bizim kardeşimiz. Onlarla bir sorunumuz yok. Hepsi Ay Yıldızlı bayrağın altındadır. Hiçbiri ayrılıkçı davranmazlar.

Bizim itirazımız eli kanlı terör örgütüne yardım edenlere.

Irak'ta bugün işlerin yoluna girmesinde en büyük katkıyı Türkiye sağladı.

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Din ve mezhep konusu asla ülkelerin siyaseti olamaz. Bu yolla ülkeler şekillendirilemez. Farklı düşünebiliriz ancak birbirimize karşı saygı göstermeliyiz.

Türkiye'nin bölgedeki rolü gittikçe artmaktadır. Barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye öncü ülkedir. Tüm taraflarla iş birliği yapacağız.

15 Temmuz alçak darbe girişiminde bazı dostlarımızın tutumu utanç verici. Darbecilerin yargı önündeyken bazı dostlarımızın 'Daha kibar davranılmalı' sözleri bizi yaralıyor. İstedik ki bütün AB ülkeleri 15 Temmuz'da aynı hassasiyeti göstersinler.