Irak'tan TİKA'ya 'yeniden imara katılım' çağrısı

Irak Planlama Bakanı Selman Cumeyli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) Irak'ta kurtarılan bölgelerin imarına katılma çağrısında bulundu.

Planlama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Cumeyli ile TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer'in bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, Irak ile TİKA arasında yakın bir gelecekte imzalanması beklenen iş birliği mutabakat zaptının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Cumeyli, Irak hükümetinin tüm ülkelerle ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefiyle izlediği açılım politikası çerçevesinde Türkiye-Irak ilişkilerinin gelişim gösterdiğini söyledi.

Cumeyli, ayrıca TİKA'yı Irak'ta kurtarılan bölgelerin imarına ve kadroların geliştirilmesine katılmaya çağırdı.

'TİKA, her türlü desteği vermeye hazır'

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TİKA Bağdat Koordinatörü Esmer de TİKA'nın yeniden imar kampanyası kapsamındaki projelerinin de aralarında bulunduğu her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Esmer, Irak'ta tüm alanlardaki kadroların kapasitelerinin geliştirilebilme imkanı bulunduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te ele geçirilen kentler, askeri operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi hasar gördü. Irak hükümetinin verilerine göre, söz konusu bölgelerin yeniden imarı için 100 milyar dolara ihtiyaç var.