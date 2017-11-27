Dünyaİşgalci İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde İşgalci İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda 18 Filistinli gözaltına alındı.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 18 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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