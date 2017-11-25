'İspanya seçimleri bağımsız devlet kurma arzusuna onay verecek'

Eski Katalan lider Carles Puigdemont, "Seçimler bağımsız bir devlet kurma arzusuna onay verecek” diye konuştu.

Belçika’ya kaçan eski Katalan lider Carles Puigdemont, Belçika’dan seçim startı verdiğini duyurdu. Charles Puigdemont düzenlenen basın toplantısında 21 Aralık’ta İspanya’da yapılacak yerel seçimlere katılacaklarını ve bu seçimlerin bağımsızlık bir devlet kurma arzusuna onay vereceğini ifade etti.

1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumuna atıfta bulunan Puigdemont, “Biz Katalanlar, bağımsız bir devlet olma iradesine ve kapasitesine sahip olduğumuzu dünyaya kanıtladık. Ve 21 Aralık’ta yapılacak seçimlerde bunu onaylamalıyız” açıklamasını yaptı.

Katalonya'daki partilere birlik çağrısı

“Şimdi Katalonya zamanı, partilerin zamanı değil” diyen Puigdemont, Katalonya bölgesindeki partilere birlik çağrısında bulunmayı ihmal etmedi. Puigdemont’un “Katalonya için Birlik” adı altında hazırladığı seçim listesinde, liderliğini yaptığı Katalan Avrupalı Demokrat Partisi’nin (PDeCAT) siyasetçileri ile bağımsız isimler yer alıyor.

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Puigdemont’un açıklamaları Madrid’in tepkisini çekti. Puigdemont’un Cumartesi sabahı yaptığı açıklamaya tepki gösteren İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Puigdemont’un ifadelerini ‘gerçeküstü’ olarak nitelendirdi. Puigdemont’a Madrid’den cevap veren Mariano Rajoy, açıklamasında, “Bundan daha anormal, daha gerçeküstü, daha saçma bir şey yok” ifadelerini kullandı.