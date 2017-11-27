İsrail: İran tehdidini ciddiye alıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine yönelik tehditlerini ciddiye aldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, söz konusu değerlendirmeyi Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i kabulünde yaptı.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere yüksek teknoloji, tarım ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail, İran'ın tehditlerini ciddiye alıyor. Bu tarihimizden aldığımız derstir." dediği aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin bu sabah İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de bir araya gelmişti.

İsrail'in 'kırmızı çizgileri"'

İsrail hükümeti, "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

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Netanyahu daha önce İran'ın nükleer programına ve Suriye'deki varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok defa İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğimizi belirttik. Aynı zamanda İran güçlerinin sınırımıza yakın veya Suriye'nin herhangi bir yerinde konuşlanmasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.