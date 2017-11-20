İzetbegovic Balkanlar'ın geleceğini AB olarak görüyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, hem ülkesinin hem de diğer tüm Balkan ülkelerinin geleceğinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu belirterek, "AB'ye tam üyelik, bölgede istikrar, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için en iyi yoldur ve bunun alternatifi yoktur." dedi.

Boşnak lider, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Balkanlar'ın geleceği için AB" konulu konferansta konuştu.

AB'ye üyelik vurgusu

AB ile Balkan ülkeleri arasında kurulacak üst düzey siyasi diyaloğun bölge istikrarı adına önemine işaret eden İzetbegovic, "Hem Bosna Hersek'in hem de diğer tüm Balkan ülkelerinin geleceği AB'dedir. AB'ye tam üyelik, bölgede istikrar, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için en iyi yoldur ve bunun alternatifi yoktur." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bakir İzetbegovic, enerji, altyapı ve eğitim alanlarında daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Üyelik süreci iki yönlü bir yol. Karşılıklı memnuniyet için karşılıklı çıkarların olması gerekir." diye konuştu.

Balkanlar'daki ilişkiler 'kırılgan'

Bosna Hersek'in AB ve NATO üyeliği yolunda ikilem yaşanmaması gerektiğini söyleyen İzetbegovic, Bosna Hersek'in egemenliği ve bütünlüğüne saygı duyan ülkelerle dostane ilişkileri sürdüreceklerini ifade etti.

Bakir İzetbegovic, Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin "kırılgan" olduğunun altını çizerek, Bosna Hersek'teki savaşın süren etkilerinin, hayal kırıklıklarının, korku ve güvensizliğin AB ve NATO üyelik sürecini de olumsuz etkilediğini savundu.

"DEAŞ ile mücadelede somut katkılar sağlandı"

REKLAM

Terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleye de değinen İzetbegovic, "Bosna Hersek terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede uluslararası anlamda önemli bir yol aldı. Son 18 ayda Bosna Hersek'ten savaş bölgelerine giden olmadı. DEAŞ ile mücadelede somut katkılar sağlandı." şeklinde konuştu.

Boşnak halkının hoşgörülü olduğunu vurgulayan Bakir İzetbegovic, "Bizi barbarca öldürdüklerinde dahi intikam peşine düşmedik. Adaletin sağlanmasını seçtik." dedi.

Siyasi istikrarın bölgede kilit rol oynadığına işaret eden Boşnak lider, "Kendi aramızda dürüst bir diyalog ve güven ortamı sağlayamadıkça istikrar da gelmeyecektir. Avrupa da bugünkü barış ve huzurunu kolay elde etmedi. Avrupa da kendi içinde çok savaşlar yaşadı ancak Avrupalı liderlerde birbirinin gözünün içine bakabilecek cesaret vardı. Biz de ilişkilerimizde dürüst ve açık olmalıyız." ifadelerini kullandı.