Japonya'da bir dehşet daha: 4 bebeğini diri diri gömdü

​Japon polisi, bir kadının dört yeni doğmuş bebeği betonla doldurulmuş kovalara gömdüğünü itiraf ettiğini duyurdu.

Japon polisi, bir kadının dört yeni doğmuş bebeği betonla doldurulmuş kovalara gömdüğünü itiraf ettiğini duyurdu.

53 yaşındaki Mayumi Saito, dört tane yeni doğmuş bebeği kovadaki betona gömdüğünü itiraf etti.

Japonya'nın Osaka kentinde polise giden kadın, 1992-1997 arası doğurduğu bebekleri, çok fakir olduğu gerekçesiyle betona gömdüğünü itiraf etti. Dehşeti itiraf eden Saito, tutuklandı.

Japon polisi, 4 bebeğini öldürdüğünü itiraf eden kadının evinin önünde açıklama yaptı.

Saito, bebeklere bakamadığı için büyük pişmanlık hissettiğini de söyledi.

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Polis, yarım zamanlı çalışan Saito hakkında başka detay vermeyi reddetti.

Japonya'nın Zama bölgesinde polis, bir şüphelinin evine baskın yaptı.n

Geçtiğimiz ay benzer bir olay Japonya'nın Zama bölgesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Japon polisinin baskın yaptığı bir evde 9 ceset bulunmuştu. Cesetlerin bir kısmının başının kesik olduğu tespit edilirken, bazılarının derin dondurucuda saklandığı ortaya çıktı.