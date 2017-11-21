Japonya'da bir dehşet daha: 4 bebeğini diri diri gömdü

Japon polisi, bir kadının dört yeni doğmuş bebeği betonla doldurulmuş kovalara gömdüğünü itiraf ettiğini duyurdu.
53 yaşındaki Mayumi Saito, dört tane yeni doğmuş bebeği kovadaki betona gömdüğünü itiraf etti.
Japonya'nın Osaka kentinde polise giden kadın, 1992-1997 arası doğurduğu bebekleri, çok fakir olduğu gerekçesiyle betona gömdüğünü itiraf etti. Dehşeti itiraf eden Saito, tutuklandı.
Saito, bebeklere bakamadığı için büyük pişmanlık hissettiğini de söyledi.
Polis, yarım zamanlı çalışan Saito hakkında başka detay vermeyi reddetti.
Geçtiğimiz ay benzer bir olay Japonya'nın Zama bölgesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Japon polisinin baskın yaptığı bir evde 9 ceset bulunmuştu. Cesetlerin bir kısmının başının kesik olduğu tespit edilirken, bazılarının derin dondurucuda saklandığı ortaya çıktı.