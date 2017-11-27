Kamerun hükümeti, İngilizce konuşulan bölgesindeki ayrılıkçıların özerk hükümet kurma çabalarını eleştirdi.

Hükümet Sözcüsü İssa Tchiroma Bakari yaptığı açıklamada ayrılıkçılara seslenerek, "Kamerun birdir ve bölünemez. Kamerun'u yönetmek istiyorlarsa 2018'de yapılacak seçimlerde adaylıklarını koysunlar." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Paul Biya'nın diyalog sürecine açık olduğuna işaret eden Tchiroma Bakari, "Kamerun'un bölünmesi kimsenin faydasına olmaz. Krizi aşmak ve yerel halkla müzakere etmek amacıyla İngilizce konuşulan bölgede misyonlar görevlendirildi. Ayrılıkçılar bu hükümeti nerede ve kimin için oluşturuyor ki?" diyerek ayrılıkçılara tepki gösterdi.

İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yılları arasındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısında İngilizce konuşulan bölgesindeki ayrılıkçılar, cuma günü de "Ambazonya" adlı yeni hükümeti oluşturduklarını açıklamışlardı.

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Söz konusu hükümetin başına geçici olarak getirilen ayrılıkçı lider Sisiku Ayuk Tabe, "kabinede" siyasi aktörlerin yanı sıra eski büyükelçi ve entelektüellerin de yer aldığını ifade etmişti.