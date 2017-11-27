Kanada'dan 'uzaylı' açıklaması

Kanada’da 1960'lı yıllarda Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Paul Hellyer'den ilginç bir açıklama geldi. 1960’lı yıllarda uzaylılarla iletişime geçildiğini öne süren Hellyer, dört tür uzaylının dünyaya geldiğini ve onları vurduklarını iddia etti.

"Yıllar önce başka gezegenden ziyaretçiler geldi"

İngiliz medyasında yer alan habere göre Hellyer, o dönemki hükümetlerin uzaylıların bu temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcadığını söyledi. Hellyer, "Yıllar önce başka gezegenlerden ziyaretçiler geldi ve dünyanın gidişatı konusunda bizi uyardı ve bize yardım teklif etti. Biz de buna rağmen onları tehdit olarak gördük ve önce ateş açıp sonra soru sorma taktiğini izledik" dedi.

REKLAM

"4 farklı uzaylı ziyaret etti"

Soğuk Savaş döneminde uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Hellyer, "1961’de Soğuk Savaş zamanında 50 UFO Rusya’dan Avrupa’ya doğru inmeye başladı. Kumandanımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve dört farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı" dedi. Hellyer, uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiğini söylerken, "Bunlar Andromeda’dan ve Satürn’ün Ay’ından geliyorlar" dedi.