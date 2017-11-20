Kolombiya Devlet Başkanı Santos FARC lideri ile görüşmek istiyor

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, silah bıraktıktan sonra siyasi partiye dönüşen Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono ile görüşmek istediğini açıkladı.

Santos, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, FARC'ın "Timochenko" ismiyle de bilinen Başkanı Londono'nun görüşme talebinde bulunduğunu hatırlattı ve kendisiyle cuma günü için görüşme teklifinde bulunacağını kaydetti.

"Devletin verdiği sözleri tutmaması"

Londono, 17 Ekim'de "Devletin verdiği sözleri tutmaması" ve Anayasa Mahkemesinin Özel Barış Hukukunda (JEP) bazı değişikliklere gittiği gerekçesiyle Santos ile görüşmek istediğini belirten açık mektup yazmıştı.

Ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya yönelik bir mektup daha kaleme alan Londono, Kolombiya Anayasa Mahkemesinin yaptığı değişikliklerin anlaşmaya aykırı olduğunu ve bunun birçok soruna yol açacağını ifade etmek için görüşmek istediklerini belirtmişti.

REKLAM

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, JEP'te görev alacak hakimlerin daha önce barış anlaşmasının herhangi bir safhasında bulunmamış olması gerektiği yönünde değişiklik yapmıştı.