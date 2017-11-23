Körfez ülkeleri ve Mısır'dan 'terör' kararı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi'ni 'terör örgütü' listesine aldı. 4 ülkeden yapılan ortak açıklamada, 11 kişinin de terör listesine alındığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı 4 ülkenin 'Terörist' listesine aldığı isimler ise şöyle:

Khaled Nazem Diab

Salem Jaber Omar Ali Sultan Fathallah Jaber

Moyasar Ali Musa Abdullah Jubouri

Mohammed Ali Saeed Atm

Hassan Ali Mohammed Juma Sultan

Mohammed Suleiman Haidar Mohammed Al-Haydar

Mohammed Jamal Ahmed Hishmat Abdul Hamid

Alsayed Mahmoud Ezzat Ibrahim Eissa

Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed Moussa

Qadri Mohamed Fahmy Mahmoud Al-Sheikh

Alaa Ali Ali Mohammed Al-Samahi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ve bu ülkelerin haber ajanslarında yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" dahil edildiği duyuruldu.

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Açıklamada, "terör listesine alınan kurumların İslami söylemi kullanarak terörü teşvik etmeye ve terör eylemlerini kolaylaştırmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Listeye alınan kişilerin ise "bazı terör eylemlerini gerçekleştirdiği, bunları yaparken farklı düzeylerde Katar'ın doğrudan desteğini aldığı, kendilerine pasaport verildiği ve hareketlerinin kolaylaştırılması için hayır kurumu görünümündeki Katarlı kuruluşlara tayin edildiği" belirtildi. Açıklamada Katar'ın, terör faaliyetlerini durdurma konusunda fiili önlemler almadığı da iddia edildi.