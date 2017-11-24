Kosova'da Türk başkonsolosluğuna saldıran 5 kişiye hapis cezası

Türkiye'nin Kosova'nın güneybatısındaki Prizren Başkonsolosluğuna geçen yıl molotofkokteyli atan 5 kişi, birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Prizren şehri Temel Mahkemesi sözcüsü Aferdita Kicaj, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğuna saldırı düzenleyen 5 sanığın Prizren Temel Mahkemesi Ağır Ceza Dairesi tarafından "genel tehlike oluşturma" suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını söyledi.

Sanıkların, "uluslararası koruma altında olan kişilere yönelik tehlike oluşturma" suçundan hüküm giymediklerini belirten Kicaj, sanıkların gözaltı ile ev hapsi sürelerinin ceza sürelerine dahil edildiğini aktardı.

Binada hasar oluştu

Arnavutların en önemli milli bayramı olan, "Bayrak Günü" olarak kutlanan 28 Kasım Arnavutluk'un bağımsızlığının ilan edildiği günde Türkiye'nin Prizren şehrindeki başkonsolosluk binasına molotofkokteyli atılmıştı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı, binada hasar oluştuğu bildirilmişti.

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Saldırganlar "uluslararası koruma altında olan kişilere yönelik tehlike oluşturma" ve "genel tehlike oluşturma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile düzenlenen saldırının ardından, "İki ülke arasındaki ilişkilere bu ve buna benzer saldırılar veya söylemler zarar veremez." ifadesini kullanmıştı.