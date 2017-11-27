Kuveyt'te muhaliflere yönelik karar: 68 kişiye hapis

Kuveyt'te mahkemenin aralarında eski ve yeni milletvekillerinin de bulunduğu 68 muhalif aktivist hakkında "2011'deki meclis baskını" nedeniyle 1 ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Kuveyt İstinaf Mahkemesi, "güvenlik güçlerine mukavemet ve izinsiz gösteri" iddiasından suçlu bulunan görevdeki muhalif milletvekillerinden Velid et-Tabtabai ile Ceman el-Harbaş'ın 5'er yıl, eski milletvekillerinden Muslim el-Berak, Faysal el-Muslim, Mubarek el-Valan, Halid et-Tahus, Salim en-Nemlan ve Fahd el-Haneh'in de 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Söz konusu davada yargılanan diğer 60 sanığa ise 1 ile 5 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezaları verildi.

Kuveyt'te Kasım 2011'de bazı muhalif milletvekilleri ile yaklaşık 60 kişiden oluşan destekçileri, "yanlış politikalar izlendiğini" iddia ederek eski Başbakan Nasır Muhammed el-Ahmed Al Sabah'ın görevden alınmasını istemiş ve meclis binasına yürümüştü. Olayın ardından savcılık, söz konusu kişiler hakkında "izinsiz gösteri düzenlemek ve güvenlik güçlerine mukavemet" suçlamasıyla dava açmıştı.

Kuveyt Ceza Mahkemesi'nin Aralık 2013'te davada yargılanan tüm sanıkların beraatine hükmetmesinin ardından, savcılık karara itiraz etmişti.