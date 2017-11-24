Kuzey Kore-Güney Kore sınırında 'siper' görüntüsü!

Kuzey Kore ve Güney Kore, bu kez bir sınır sorunuyla karşı karşıya. Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntülerinin ardından yeni kayıtlar bugün paylaşıldı.

Yeni kayıtlarda Kuzey Kore askerleri, ateşkesi ihlal ettikleri noktada siper kazarken görülüyor.

Panmunjom'da bir Kuzey Kore askeri, sınıra ciple gelmiş ve yürüyerek güneye kaçmak isterken beş kez vurulmuştu. Güney Kore askerleri, yere yığılan Kuzey Kore askerini sürükleyerek götürmüştü.

Güney Kore'ye kaçan askeri vuran Kuzey Kore ordusunun, ateşkes ihlal ettiği bölgede siper kazdığı görüntüler paylaşıldı. (Reuters)

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Söz konusu olay sırasında, bir Kuzey Koreli asker kaçan arkadaşını kovalarken iki ülke arasındaki sınırı geçmişti.

Güney Kore'deki BM Komutası Sözcüsü olan ABD'li Albay Chad G. Carroll, askerin videosunu yayınladığı basın toplantısında, bu olayda Kuzey Kore'nin, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Washington yönetimi, 'teröre destek veren devletler' listesine eklediği Kuzey Kore'yi ekonomik açıdan izole etmek için yaptırımlarını genişletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi tecrit etmek ve müzakere masasına geri dönmesini sağlamak amacıyla Pyongyang yönetimiyle ekonomik, diplomatik ve diğer ilişkilerin kesilmesi yönünde uluslararası çaba gösteriyor.