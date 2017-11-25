DünyaLibyada 31 göçmenin cesedine ulaşıldı
AFRİKA

Libya'da 31 göçmenin cesedine ulaşıldı

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 31 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 31 göçmene ait cesede ulaşıldığı, 35 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyyüb Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Karabulli'nin 20 mil kuzeyinde sahil güvenlik ekiplerinin 31 kişiye ait cesede ulaştığını, 35 kişiyi kurtardığını belirtti.

2016'da 181 bin 405 göçmen denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçti

Göçmenleri taşıyan teknenin dün saat 22.00 sularında Karabulli'den çıktığını ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya varmaya çalışırken battığını ifade eden Kasım, teknedeki tüm göçmenlerin Afrika ülkelerinden olduğunu ve hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu kaydetti.

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Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 göçmen denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçti. Aynı yıl Akdeniz'e geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında yaşamını yitirdi.

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